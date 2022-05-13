اذاعة وتلفزيون
الغزالي: لن أتخلى عن التقديم
مقدمة البرامج على “إم بي سي” قالت إن تجربتها في “سلمات أبو البنات” مميزة أطل على مشاهدي مسلسل “سلمات أبو البنات” في موسمه الأخير، والذي بث رمضان الماضي، عدد من الوجوه والتي تعتبر في بداياتها في مجال التمثيل. ومن بين الذين جسدوا إحدى شخصيات المسلسل، والذي حظي بمتابعة كبيرة، دلالأكمل القراءة »
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