حوادث
زعيم عصابة يطعن دركيا
الدرك أوقف المتهم والتحقيقات كشفت تنفيذه سرقات بالسلاح الأبيض رفقة شركائه أحال المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح أمس (الخميس)، زعيم عصابة طعن دركيا بسكين أثناء ملاحقته بمنطقة مرس الخير، لينقل الضحية إلى المستشفى العسكري محمد الخامس للدراسات بالعاصمة من أجل تلقيأكمل القراءة »
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