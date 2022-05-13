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الصباح الفني

الغفولي‭ ‬يفرج‭ ‬عن‭ “‬جابها‭ ‬فراسو‭”‬

منذ 16 دقيقة
من‭ ‬كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬الكليب‭ (‬خاص‭)‬
أفرج‭ ‬المغني‭ ‬زكرياء‭ ‬الغفولي،‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الفنية،‭ ‬والتي‭ ‬صورها‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بأغنية‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬جابها‭ ‬فراسو‭”.‬ واختار‭ ‬الغفولي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الممثلة‭ ‬رجوى‭ ‬السهلي،‭ ‬مودل‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفنان‭ ‬الكوميدي‭ ‬حمادة‭ ‬السفري،‭ ‬وهي‭ ‬المفاجأة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يحضرها‭ ‬لجمهوره‭.‬ وتعد‭ “‬جابها‭ ‬فراسو‭” ‬أغنية‭ ‬مغربية‭ ‬عصرية،‭أكمل القراءة »


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منذ 16 دقيقة


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