الصباح الفني
الغفولي يفرج عن “جابها فراسو”
أفرج المغني زكرياء الغفولي، عن أحدث أعماله الفنية، والتي صورها على طريقة فيديو كليب، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “جابها فراسو”. واختار الغفولي أن تكون الممثلة رجوى السهلي، مودل في الفيديو كليب، إلى جانب الفنان الكوميدي حمادة السفري، وهي المفاجأة التي كان يحضرها لجمهوره. وتعد “جابها فراسو” أغنية مغربية عصرية،أكمل القراءة »
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