الرياضة
لاعبو خريبكة يستأنفون التداريب
استأنف لاعبو أولمبيك خريبكة تداريبهم، أمس (الجمعة)، بعدما منحهم المدرب عبد الصمد وراد أربعة أيام راحة، قبل العودة للاستعداد لمباراة الوداد الرياضي، التي تجرى بملعب محمد الخامس، في 22 ماي، لحساب الدورة 24 من بطولة القسم الأول. ويبحث أولمبيك خريبكة عن إجراء مباراة ودية، بعد فشل إقامتها أمام نهضة الزمامرة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا