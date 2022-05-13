وطنية
“حقوقيون” يستهدفون المؤسسات الأمنية
“ناشط” يستقوي بالأجنبي ويستهدف “ديستي” لأن له نزاعا مع شقيقه فضح نزاع أسري بين شقيقين ادعاءات منظمات حقوقية تتربص بالمؤسسات الوطنية، واجتهاد «ناشطين» في صنع الدسائس، وبحثهم وسط كومة قش عن أشباه القضايا لإدانة المغرب. آخر الملفات التي تشير إلى أفول نجم «الحقوقيين المزيفين»، تمثل في نزاع أسري بين شقيقين،أكمل القراءة »
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