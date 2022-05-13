الرياضة
فضيحة مدوية في نهاية بطولة الهواة
حكم يوقف مباراة القمة بين ورزازات والداخلة قبل نهاية وقتها القانوني انتهت بطولة القسم الوطني هواة لكرة القدم، أول أمس (الأربعاء)، على وقع فضيحة مدوية، بعد توقيف قمة أسفل الترتيب بين النادي البلدي لورزازات ومولودية الداخلة بقرار من الحكم. ولم تعرف المباراة نهايتها القانونية، علما أن فريق الداخلة سافر إلىأكمل القراءة »
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