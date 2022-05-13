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الصباح الفني

الغفولي واختيار الممثلين

منذ 15 دقيقة
قال الفنان زكرياء الغفولي إن سر اختياره للفنانة دنيا بوطازوت في كليب أغنيته “شوف الزمان”، ورجوى السهلي في “جابها فراسو”، حرصه على اختيار ممثلات محترفات لإتقان دورهن في الكليب. ونقلت صفحات في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام” تهتم بالفنانين، تصريح الغفولي بخصوص اختيار الممثلين في “كليب” أغانيه، إذ قال “دابا كلشيأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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