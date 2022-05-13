الصباح الفني
أحرار ممتنة لجمهور عين السبع
عبرت الممثلة والمخرجة لطيفة أحرار عن سعادتها البالغة بسبب التجاوب الكبير لجمهور منطقة عين السبع بالبيضاء، مع العمل المسرحي “حمام لعيالات”. وصفق الحاضرون كثيرا للعرض، والذي وجهت خلاله أحرار رسالة شكر لهم، تعبيرا عن السعادة التي تشعر بها رفقة الطاقمين الفني والتقني الذي سهر على إنجازه. وتقاسمت لطيفة أحرار مقطعأكمل القراءة »
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