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فيلمان مغربيان في الأرجنتين

منذ 5 دقائق
أعلن مهرجان “الفيلم اللاتيني العربي الدولي” في بوينوس آيريس بالأرجنتين عن مشاركة الفيلمين المغربيين “قبل زحف الظلام” للمخرج علي الصافي، و”الحياة تناسبني جيدا” للهادي أولاد محند، في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة. ويشمل برنامج المهرجان خمسين فيلما تم إنتاجها في أكثر من 30 بلدا، إذ أكد كريستيان مورو، الذي حل محلأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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