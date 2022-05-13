الرياضة
إجروتن: ندمت على تنقلاتي الكثيرة
مهاجم طنجة قال لـ “الصباح” إنه يتمنى التتويج بـ «الشان» أكد توفيق إجروتن، مهاجم اتحاد طنجة، أن انطلاقته الحقيقية في عالم كرة القدم، كانت ضمن برنامج القدم الذهبي، الذي كان يشرف عليه الدوليان السابقان عزيز بودربالة وصلاح الذين بصير، الذي أنجب العديد من نجوم البطولة الوطنية. وتأسف إجروتن في حوارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا