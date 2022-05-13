اذاعة وتلفزيون
“ورثة الأرض” على “نتفليكس”
أعلنت منصة “نيتفلكس” إطلاق مسلسل “ورثة الأرض”، وهو مسلسل إسباني مبني على رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الإسباني إلديفونسو فالكونس. والمسلسل من بطولة جون غونزاليس، وديفيد سولانس، وإيلينا ريفيرا، ورودولفو سانشوو وميشيل جينر. وتدور أحداث المسلسل في برشلونة في القرن الرابع عشر الميلادي، وتعتمد سرديته على رواية التاريخ من أسفل،أكمل القراءة »
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