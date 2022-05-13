اذاعة وتلفزيون
اعتابو تحتفل بعيد ميلادها
أطلت الفنانة الشعبية نجاة اعتابو على متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” بصور من أجواء احتفالها بعيد ميلادها وسط أفراد عائلتها. وتقاسمت الفنانة اعتابو صورة لقالب الحلوى مع متابعيها، كما علقت على المناسبة بقولها “شكرا لكل من بارك لي عيد ميلادي، أحبكم أحبائي والله يخليكم ليا”. ومن جهة أخرى، حظي مقطعأكمل القراءة »
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