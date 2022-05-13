الرياضة
الهيلالي تحطم رقم 400 متر
تمكنت العداءة سلمى الهيلالي، من فريق أتليتك الرباط لألعاب القوى، من تحطيم الرقم القياسي الوطني لسباق 400 متر مستوية، في فئة الشابات، خلال الملتقى بين المناطق المنظم بسلا أخيرا. وجاء تحطيم الهيلالي للرقم القياسي الوطني في 400 متر مستوية لفئة الشابات، بعد أن قطعت مسافته في 54.41 ثانية، محطمة الرقمأكمل القراءة »
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