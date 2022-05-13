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نورهان في “يوتيرن” قالت الفنانة نورهان، إن دورها بمسلسل “يوتيرن”، كان يشبهها قبل 5 سنوات، موضحة أنها ظلمت نفسها بالفعل عندما كانت متفانية وتنكر ذاتها بشكل دائم. وتابعت “لما عرض علي الدور كنت سعيدة جدا لأنه يشبهني كثيرا إذ كنت بهذا التفاني وإنكار الذات”. وأضافت نورهان أن الإنسان يحتاج إلىأكمل القراءة »
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