حوادث
اعتقال عشيقين داخل سيارة
ضبط شباب بدوار الملاحة الغربية بجماعة العرجان ببولمان، عشيقين في وضع مشبوه داخل سيارة بالمنطقة قبل محاصرتهما والاتصال بمصالح الدرك التي أوقفتهما واستمعت إليهما وأحالتهما، أول أمس (الأربعاء)، على النيابة العامة بابتدائية ميسور. ورصد الشباب سائق سيارة يتردد باستمرار على الدوار ويختلي بفتاة في أمكنة مختلفة، قبل مباغتتهما في موقعأكمل القراءة »
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