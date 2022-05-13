اذاعة وتلفزيون
“الكومبارس” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى” اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع أحداث الشريط التلفزيوني الكومبارس”، من إخراج محمد عبد الرحمن التازي. ويعتبر الفيلم من الأعمال الكوميدية، إذ يعرف مشاركة العديد من الأسماء، منها عمر لطفي الذي يلعب أحد الأدوار الرئيسية، إلى جانب يونس شقور وصالح بن صالحأكمل القراءة »
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