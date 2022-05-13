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حوادث

المفوض‭ ‬القضائي‭ ‬والعدالة‭ ‬الإجرائية

منذ 4 دقائق
محمد القوص
هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المنظومة‭ ‬القضائية‭ ‬ويضمن‭  ‬تحقيق‭ ‬وتجسيد‭ ‬مبدأ‭ ‬العدالة‭ ‬الإجرائية 2/2 بقلم‭: ‬محمد‭ ‬القوص‭ ‬‭*‬ لإثبات‭ ‬واقعة‭ ‬خرق‭ ‬هاته‭ ‬المساطر‭ ‬يمكن‭ ‬معاينتها‭ ‬بواسطة‭ ‬المفوض‭ ‬القضائي،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬أهميته‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع،‭ ‬وإنما‭ ‬تتجلى‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬والمساطر‭ ‬الواردة‭ ‬والمتضمنة‭ ‬في‭ ‬المادة‭أكمل القراءة »


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