حوادث
المفوض القضائي والعدالة الإجرائية
هو جزء من المنظومة القضائية ويضمن تحقيق وتجسيد مبدأ العدالة الإجرائية 2/2 بقلم: محمد القوص * لإثبات واقعة خرق هاته المساطر يمكن معاينتها بواسطة المفوض القضائي، والجدير بالذكر أن هذا الأخير لا تقتصر أهميته فقط على حضور جلسة الاستماع، وإنما تتجلى أيضا في كل الإجراءات والمساطر الواردة والمتضمنة في المادةأكمل القراءة »
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