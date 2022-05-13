وطنية
”التغول” يجهز على 658 مقاولة
أربابها اتهموا مسؤولين ومنتخبين بالتواطؤ مع شركات للحصول على الصفقات العمومية ضد تعليمات الملك تقترب 658 مقاولة، خاضعة إلى نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، من الإفلاس وتسريح مئات المهندسين والعمال والمتعاونين والمياومين، بسبب تمادي “أصحاب المشاريع” في سياسة المفاضلة والمحاباة، وترجيح كفة شركات بعينها، دون أخرى. ويعيش أربابأكمل القراءة »
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