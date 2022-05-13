fbpx
وطنية

‭”‬التغول‭” ‬يجهز‭ ‬على‭ ‬658‭ ‬مقاولة

منذ 5 دقائق
أربابها‭ ‬اتهموا‭ ‬مسؤولين‭ ‬ومنتخبين‭ ‬بالتواطؤ‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الصفقات‭ ‬العمومية‭ ‬ضد‭ ‬تعليمات‭ ‬الملك تقترب‭ ‬658‭ ‬مقاولة،‭ ‬خاضعة‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬تأهيل‭ ‬وتصنيف‭ ‬مقاولات‭ ‬البناء‭ ‬والأشغال‭ ‬العمومية،‭ ‬من‭ ‬الإفلاس‭ ‬وتسريح‭ ‬مئات‭ ‬المهندسين‭ ‬والعمال‭ ‬والمتعاونين‭ ‬والمياومين،‭ ‬بسبب‭ ‬تمادي‭ “‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭” ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬المفاضلة‭ ‬والمحاباة،‭ ‬وترجيح‭ ‬كفة‭ ‬شركات‭ ‬بعينها،‭ ‬دون‭ ‬أخرى‭.‬ ويعيش‭ ‬أرباب‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة