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الصباح الفني

رأفت تنشر تفاصيل عطلتها

منذ 15 دقيقة
تقاسمت المغنية لطيفة رأفت مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، بعض تفاصيل رحلتها لإسبانيا رفقة ابنتها الوحيدة ألماس، لقضاء العطلة. ونشرت رأفت مجموعة من الصور توثق لحظة وجودها بالمطار وأخرى قرب أحد المسابح، إلى جانب صور لطفلتها مستمتعة باللعب، أثارت إعجاب جمهورها ومتابعيها، علما أنها أرفقت إحدى الصور بتعليق جاءأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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