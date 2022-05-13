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وطنية

العدوي تطالب “بيجيدي” بإرجاع 800 مليون

منذ 5 دقائق
تعاني أحزاب سياسية سوء تدبير مالي، وصرف المال العام دون حسيب ولا رقيب، إذ أن زعماء أزيد من 20 حزبا يدبرون شؤونهم بمنطق « وزيعة»، المال العام المتأتي من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، ما يفرض على وزارة الداخلية تغيير قانون الأحزاب لربط المسؤولية بالمحاسبة، والدعم بالعمل. ولم تتمكن أحزاب سياسية،أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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