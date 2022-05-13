حوادث
درك بنسليمان يستمع لرئيس جماعة
استمعت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي ببن سليمان السبت الماضي، إلى رئيس جماعة احلاف التابعة لإقليم بنسليمان، بمعية موظف وعونين عرضيين، على خلفية شكاية تقدم بها مواطن من المنطقة مؤازر بجمعية حقوقية، إثر اعتداء جسدي تسبب له في عاهة مستديمة. وأوردت مصادر عليمة “للصباح”، أن الرئيس قضى أزيد من ستأكمل القراءة »
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