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حوادث

درك‭ ‬بنسليمان‭ ‬يستمع‭ ‬لرئيس‭ ‬جماعة‭ ‬

منذ 4 دقائق
شكاية‭  ‬الضحية‭ ‬حركت‭ ‬مسطرة‭ ‬الاستماع‭ ‬ ‭(‬أرشيف‭)‬
استمعت‭ ‬عناصر‭ ‬الدرك‭ ‬الملكي‭ ‬بالمركز‭ ‬القضائي‭ ‬ببن‭ ‬سليمان‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬جماعة‭ ‬احلاف‭ ‬التابعة‭ ‬لإقليم‭ ‬بنسليمان،‭ ‬بمعية‭ ‬موظف‭ ‬وعونين‭ ‬عرضيين،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬شكاية‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬مؤازر‭ ‬بجمعية‭ ‬حقوقية،‭ ‬إثر‭ ‬اعتداء‭ ‬جسدي‭ ‬تسبب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭.‬ وأوردت‭ ‬مصادر‭ ‬عليمة‭ “‬للصباح‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬قضى‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬ست‭أكمل القراءة »


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