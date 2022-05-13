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حوادث

شابان يضعان حدا لحياتهما

منذ 5 دقائق
لقي شاب مصرعه، أول أمس (الأربعاء)، بعد سقوطه من الطابق الثالث لعمارة في تارجيست بإقليم الحسيمة. ولفظ الهالك أنفاسه الأخيرة على التو بعد إصابات وصفت بالخطيرة في أنحاء مختلفة من جسمه لقوة ارتطام جسده مع الأرض. وأفادت مصادر ” الصباح “، أن الهالك الذي هدد بالانتحار قبل الحادث، ويعاني اضطراباتأكمل القراءة »


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