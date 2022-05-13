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الرياضة

منذ دقيقتين
اللوماري ينقذ سيدي قاسم من النزول قاد المدرب إدريس اللوماري فريقه اتحاد سيدي قاسم الى ضمان البقاء في القسم الوطني هواة، بعدما كان المرشح الأول للمغادرة رفقة شباب مريرت. وأشرف اللوماري على تدريب الفريق القاسمي خلال الدورات الأربع الأخيرة، بدلا من المهدي العامري، إذ جمع الفريق عشر نقاط في أربعأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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