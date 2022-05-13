اللوماري ينقذ سيدي قاسم من النزول قاد المدرب إدريس اللوماري فريقه اتحاد سيدي قاسم الى ضمان البقاء في القسم الوطني هواة، بعدما كان المرشح الأول للمغادرة رفقة شباب مريرت. وأشرف اللوماري على تدريب الفريق القاسمي خلال الدورات الأربع الأخيرة، بدلا من المهدي العامري، إذ جمع الفريق عشر نقاط في أربعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا