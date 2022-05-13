مجيد يغيب عن آسفي أمام الحسنية الجامعة تغرم الفريق العبدي 22 ألف درهم يفتقد أولمبيك آسفي جهود حارس مرماه مختار مجيد في مباراته أمام مضيفه حسنية أكادير، ضمن الدورة 24 من بطولة القسم الأول، الاثنين المقبل في الثامنة والنصف ليلا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وأفاد المدرب المصري طارق مصطفى أنأكمل القراءة »
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