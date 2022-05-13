fbpx
الرياضة

منذ دقيقتين
مجيد يغيب عن آسفي أمام الحسنية الجامعة تغرم الفريق العبدي 22 ألف درهم يفتقد أولمبيك آسفي جهود حارس مرماه مختار مجيد في مباراته أمام مضيفه حسنية أكادير، ضمن الدورة 24 من بطولة القسم الأول، الاثنين المقبل في الثامنة والنصف ليلا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وأفاد المدرب المصري طارق مصطفى أنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة