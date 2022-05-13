الصباح الفني
الفاضلي وأجواء الربيع
أطلت الفكاهية حنان الفاضلي على متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” من خلال نشر صور من أجواء استمتاعها بأجواء فصل الربيع وسط الحديقة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونشرت أيضا الفاضلي مقطع فيديو على إيقاعات موسيقى إحدى أغاني الفنانة “إيديت بياف” أثناء استمتاعها بأجواء الطبيعة، والذي حظي بإعجاب جمهورها سيما أنهأكمل القراءة »
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