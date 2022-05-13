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حوادث

إحباط‭ ‬عملية‭ ‬للهجرة‭ ‬السرية‭ ‬بالناظور

منذ دقيقتين
داهمت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬مرفوقة‭ ‬بعناصر‭ ‬الدرك‭ ‬الملكي‭ ‬بقرية‭ ‬أركمان‭ ‬بإقليم‭ ‬الناظور،‭ ‬أخيرا،‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ “‬سيكتورزعاج‭ ” ‬نواحي‭ ‬قرية‭ ‬أركمان،‭ ‬كان‭ ‬يؤوي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬المرشحين‭ ‬للهجرة‭ ‬السرية‭. ‬ وأفادت‭ ‬مصادر‭ ” ‬الصباح‭ “‬،‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إيقاف‭ ‬سبعة‭  ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬للهجرة‭ ‬السرية،‭ ‬فيما‭ ‬لاذ‭ ‬باقي‭ “‬الحراكة‭”أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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