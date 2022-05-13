حوادث
إحباط عملية للهجرة السرية بالناظور
داهمت السلطات المحلية مرفوقة بعناصر الدرك الملكي بقرية أركمان بإقليم الناظور، أخيرا، منزلا في “سيكتورزعاج ” نواحي قرية أركمان، كان يؤوي عددا من الأشخاص المرشحين للهجرة السرية. وأفادت مصادر ” الصباح “، أن العملية سالفة الذكر أسفرت عن إيقاف سبعة أشخاص من المرشحين للهجرة السرية، فيما لاذ باقي “الحراكة”أكمل القراءة »
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