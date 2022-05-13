حوادث
التحقيق مع متهمين بالسرقة ببنكرير
مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا متهمان، على خلفية متابعتهما من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة بظرفي الليل والعنف، والتهديد باستعمال السلاح الأبيض، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي. وقرر قاضي التحقيق، إيداع المتهمين سجن الأوداية، رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار إجراء التحقيق التفصيلي. واحال الوكيلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا