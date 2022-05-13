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حوادث

التحقيق‭ ‬مع‭ ‬متهمين‭ ‬بالسرقة‭ ‬ببنكرير‭ ‬

منذ 4 دقائق
مثل‭ ‬أمام‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بمراكش،‭ ‬أخيرا‭ ‬متهمان،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬متابعتهما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جناية‭ ‬تكوين‭ ‬عصابة‭ ‬إجرامية‭ ‬والسرقة‭ ‬المقرونة‭ ‬بظرفي‭ ‬الليل‭ ‬والعنف،‭ ‬والتهديد‭ ‬باستعمال‭ ‬السلاح‭ ‬الأبيض،‭ ‬وفقا‭ ‬لفصول‭ ‬المتابعة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭.‬ وقرر‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق،‭ ‬إيداع‭ ‬المتهمين‭ ‬سجن‭ ‬الأوداية،‭ ‬رهن‭ ‬الاعتقال‭ ‬الاحتياطي،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬إجراء‭ ‬التحقيق‭ ‬التفصيلي‭.‬ واحال‭ ‬الوكيل‭أكمل القراءة »


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