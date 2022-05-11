جولة فنية لنعمان لحلو بعدد من المدن

يستعد الفنان المغربي نعمان لحلو، رفقة فرقته الموسيقية، للقيام بجولة فنية في عدد من المدن المغربية، ابتداء من غد الخميس، بمساعدة عدد من الفاعلين ، وزارة الثقافة، الإذاعة والتلفزيون، وكذا المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وستبدأ أ الجولة بعرض موسيقي بالحاجب، يليه عرض آخر، الجمعة بتازة، ثم بني ملال و الفقيه بن صالح الأسبوع المقبل، وصولا إلى الرباط يوم 11 يونيو بمسرح محمد الخامس.

و عن اختياره للمدن الصغيرة، أكد نعمان لحلو أنه من حق الجمهور القاطن بهذه المدن اللقاء مع جميع الفنانين المغاربة، مضيفا أن الهدف الأسمى من هذه الاختيارات هو الإشعاع الثقافي بالمسارح التي شيدتها وزارة الثقافة والتي لم تشهد أي عروض فنية على المستوى الوطني .