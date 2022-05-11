89 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و301 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 89 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 14 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و301 ألفا و263 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و292 ألفا و925 شخصا، مقابل 24 مليونا و813 ألف و523 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و165 ألفا و455 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و148 ألفا و928 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (47)، والرباط سلا القنيطرة (15) ومراكش آسفي (10)، وفاس مكناس (6)، والشرق (4)، وبني ملال خنيفرة (2) وسوس ماسة (2)، وحالة واحد في كل من جهة الداخلة وادي الذهب وطنجة تطوان الحسيمة ودرعة تافيلالت.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 456 حالة، في حين تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 15 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.