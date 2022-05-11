الداكي يشارك في فعاليات المؤتمر الأوروبي للوكلاء العامين بإيطاليا

شارك مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، رفقة وفد قضائي مغربي، في المؤتمر الأوروبي للمدعين العامين، المنظم الخميس والجمعة الماضيين، من قبل مجلس أوروبا والحكومة الإيطالية بقصر النورماندي التاريخي في باليرمو .

وتدارس المؤتمرون العديد من المواضيع المرتبطة بدور استقلال ومسؤولية النيابة العامة في حماية حقوق الانسان مع عرض مجموعة من تجارب دول المجلس .

وإلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء في المؤتمر الأوربي، شارك في هذا الحدث وفود من كندا وكازاخستان والولايات المتحدة، فيما مثلت الدول العربية وفود من الجزائر وليبيا وتونس، وحضر المغرب بصفته عضوا ملاحظا.

وقد ناقش المؤتمر ثلاث مواضيع رئيسية ،أهمها كموضوع للمؤتمر في اليوم الأول : استقلال النيابة العامة ودور ومسؤولية المدعين العامين في حماية حقوق الإنسان، وقد تبادل المؤتمرون مداخلات بشأن النماذج والتجارب الوطنية، وإبراز بعض التجارب الناجحة والتحديات المتعلقة بحماية الحريات والحقوق الأساسية من خلال استقلال المدعين العامين وخضوعهم للمساءلة.

وفي اليوم الثاني، تدارس المؤتمرون بشكل متزامن موضوعين هامين آخرين، الأول يتمحور حول أهمية البحث والمتابعات في جرائم البيئة عبر تخطي العراقيل وضمان الدور الفعال للمدعين العامين، والثاني يتعلق بالجرائم المالية في المجال الافتراضي وتحديات المساعدة القضائية المتبادلة.