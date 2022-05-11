الأمن يدخل على خط فيديو الاغتصاب المتداول

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري، يوم الأربعاء 11 ماي الجاري، يظهر قيام شخص بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها داخل محل بقالة، حيث باشرت بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية عالجتها مصالح المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيفلت.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة تيفلت قد رصدت، بتاريخ 07 ماي الجاري، مقطع فيديو يوثق لتعرض فتاة قاصر للتغرير المقرون بهتك العرض من قبل صاحب محل للبقالة، حيث تم على الفور فتح بحث قضائي مكن من الإطاحة بظروف وملابسات هذه الواقعة، فضلا عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة.