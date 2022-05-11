المتحدثة باسم الخارجية الأميركية : نعمل مع المغرب لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

أكدت جيرالدين غريفيث، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء بمراكش، أن المغرب والولايات المتحدة يعملان سويا على مكافحة الدعاية المتطرفة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب في إفريقيا، مشيدة بتجاربه الخاصة في هذا المجال.

وأوضحت غريفيث، في تصريح على هامش أشغال المؤتمر الدولي المخصص لمناقشة التهديدات الإرهابية المتوسعة في منطقتي القرن والساحل الإفريقيين، أنه تم تقاسم الاستراتيجيات والتجارب الناجحة في إطار المتابعة القضائية في جرائم غسل الأموال خلال هذه التظاهرة الدولية، مثنية على الجهود المبذولة من قبل المغرب لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال.

ودعت المتحدثة ذاتها إلى تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا باقي الدول المتحالفة، في هذا المجال، لاستباق التحديات المستقبلية والقضاء على كافة الشبكات الإقليمية والدولية لغسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.

وسيناقش المشاركون في الورشة، على مدى يومين، الأدوات القانونية المغربية المتاحة لأجل ضم التهم المتعلقة بغسل الأموال إلى باقي التهم الجنائية الأساسية، فضلا عن التقنيات الهادفة إلى تطوير التحقيقات المالية الأكثر عمقا، والطريقة التي يمكن من خلالها للوكلاء العامين من كل بلد الاشتغال مع بعض في تحقيقات غسل الأموال.

يسرى عويفي