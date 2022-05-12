الصباح الفني
قالوا
الفاسي كتبت فرح الفاسي تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “احذر من أربعة، الصامت إذا تكلم، والمخطئ إذا صحح أخطاءه، والوحيد إذا بدأ القتال، والهادئ إذا غضب”. الباهري كتب الفنان احميدة الباهري تدوينة جاء فيها “أحيانا قد تعود المياه إلى مجاريها لكنها لا تعود صالحة للشرب”. غيث كتبت الفنانة كريمة غيثأكمل القراءة »
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