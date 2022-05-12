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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقة واحدة
الفاسي كتبت‭ ‬فرح‭ ‬الفاسي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬احذر‭ ‬من‭ ‬أربعة،‭ ‬الصامت‭ ‬إذا‭ ‬تكلم،‭ ‬والمخطئ‭ ‬إذا‭ ‬صحح‭ ‬أخطاءه،‭ ‬والوحيد‭ ‬إذا‭ ‬بدأ‭ ‬القتال،‭ ‬والهادئ‭ ‬إذا‭ ‬غضب‭”.‬ الباهري كتب‭ ‬الفنان‭ ‬احميدة‭ ‬الباهري‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬أحيانا‭ ‬قد‭ ‬تعود‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬مجاريها‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تعود‭ ‬صالحة‭ ‬للشرب‭”.‬ غيث كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬كريمة‭ ‬غيث‭أكمل القراءة »


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