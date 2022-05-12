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الرياضة

مشط يعود إلى تداريب آسفي

منذ دقيقتين
اللاعب جاهز بعد العملية الجراحية والفريق يغير برنامجه الإعدادي التحق يوسف مشط، لاعب وسط الميدان بأولمبيك آسفي، بالتداريب الجماعية لفريقه بعدما أنهى مرحلة الترويض. وقال محمد الحضرمي، طبيب الفريق، إن اللاعب شفي بشكل تام من الإصابة، التي كان يعانيها في الكتف، والتي فرضت إخضاعه إلى عملية جراحية كللت بالنجاح. وأفادأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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