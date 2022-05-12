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تثمين‭ ‬المنتوج‭ ‬المحلي‭ ‬للإدماج‭ ‬الاقتصادي

منذ دقيقتين
مبارك‭ ‬وسط‭ ‬أحد‭ ‬فروعه‭ ‬التابعة‭ ‬لمشروعه‭ ‬الشبابي‭  (‬خاص‭)‬
مقاول‭ ‬عصامي‭ ‬أنشأ‭ ‬تعاونية‭ ‬لأركان‭ ‬وأملو‭ ‬باعتماد‭ ‬طرق‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتسويق هو‭ ‬مقاول‭ ‬عصامي،‭ ‬وواحد‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الصويرة‭ ‬الذين‭ ‬اختاروا‭ ‬الاستقرار‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬فضاء‭ ‬أرحب‭ ‬وتحقيق‭ ‬ذاته‭ ‬وسط‭ ‬عالم‭ ‬متجدد‭ ‬ومتغير،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مقاولة‭ ‬خاصة‭ ‬به‭ ‬تطورت‭ ‬إلى‭ ‬تعاونية‭ ‬للمنتوجات‭ ‬المحلية‭ “‬بيو‭” ‬لخدمة‭ ‬المستهلك‭أكمل القراءة »


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