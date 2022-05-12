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تثمين المنتوج المحلي للإدماج الاقتصادي
مقاول عصامي أنشأ تعاونية لأركان وأملو باعتماد طرق حديثة في الإنتاج والتسويق هو مقاول عصامي، وواحد من أبناء الصويرة الذين اختاروا الاستقرار بالعاصمة الاقتصادية للبحث عن فضاء أرحب وتحقيق ذاته وسط عالم متجدد ومتغير، قبل أن ينجح في إنشاء مقاولة خاصة به تطورت إلى تعاونية للمنتوجات المحلية “بيو” لخدمة المستهلكأكمل القراءة »
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