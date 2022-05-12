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وطنية

العدوي تتوعد كبار لصوص المال العام

منذ دقيقتين
رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تحدثت عن إصدار أزيد من ألف حكم واسترجاع 2.8 مليار توعدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، كبار المسؤولين من مختلسي ومبددي المال العام، والمتلاعبين بالصفقات العمومية بعقوبات جنائية مشددة، من خلال إرساء سياسة عقابية جديدة ملائمة بالمحاكم المالية. وأكدت المتحدثة نفسها، أن الأفعال التي تستوجبأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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