fbpx
حوادث

المفوض‭ ‬القضائي‭ ‬والعدالة‭ ‬الإجرائية

منذ 24 ثانية
محمد القوص
الإجراءات‭ ‬والمساطر‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬جاءت‭ ‬لحماية‭  ‬الطرف‭ ‬الضعيف‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الشغل. 2/1 بقلم‭: ‬محمد‭ ‬القوص‭ ‬* إن‭ ‬العدالة‭ ‬الإجرائية‭ ‬هي‭ ‬سلوك‭ ‬مساطر‭ ‬قانونية‭ ‬شفافة‭ ‬وواضحة،‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة‭ ‬وتدعم‭ ‬ثقة‭ ‬المتقاضين‭ ‬بهاته‭ ‬الإجراءات‭ ‬نصا‭ ‬وممارسة،‭ ‬سواء‭ ‬قبل‭ ‬مرحلة‭ ‬التقاضي‭ ‬أو‭ ‬أثناءها‭ ‬أو‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬تنفيذ‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 24 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة