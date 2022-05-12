حوادث
المفوض القضائي والعدالة الإجرائية
الإجراءات والمساطر التي هي من النظام العام جاءت لحماية الطرف الضعيف في منظومة الشغل. 2/1 بقلم: محمد القوص * إن العدالة الإجرائية هي سلوك مساطر قانونية شفافة وواضحة، تتحقق من خلالها المحاكمة العادلة وتدعم ثقة المتقاضين بهاته الإجراءات نصا وممارسة، سواء قبل مرحلة التقاضي أو أثناءها أو خلال مرحلة تنفيذأكمل القراءة »
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