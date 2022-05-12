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الرياضة

جدل حول ممثل أندية الصحراء

منذ 7 دقائق
اتهمت أندية عصبة الصحراء الكتابة العامة للعصبة الوطنية هواة، بالتدخل لمنع انتخاب لشكر يحضيه، رئيس شباب الساقية الحمراء لكرة القدم، ممثلا لها في الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رغم حصوله على أغلب الأصوات. وعلمت “الصباح”، أن لشكر يحضيه انتخب خلال عملية الانتخابات التي أجريت بمقر العصبة بالرباط،أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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