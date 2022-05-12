الرياضة
مغربي يوقع لفرانكفورث
وقع المغربي مهدي اللون، أول عقد احترافي له، مع إنتراخت فرانكفورث الألماني، أول أمس (الثلاثاء)، إذ سينضم لفريق أقل من 19 سنة. ويلعب اللون البالغ من العمر 17 سنة، في وسط الميدان، إذ أثار الانتباه في مركز تكوين الفريق، واقترحوا عليه عقدا احترافيا لحمايته. ولعب اللون 20 مباراة في بطولةأكمل القراءة »
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