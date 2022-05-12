الرياضة
العصبة تتجه نحو تأجيل الديربي
جدل بسبب المباراة وصراع جماهير بعيدا عن المدرجات تتجه العصبة الاحترافية نحو تأجيل ديربي البيضاء، الذي يجمع الوداد بالرجاء، لحساب الجولة 25 من البطولة، للسماح للفريق الأحمر بالاستعداد في ظروف جيدة لنهائي عصبة الأبطال في 30 ماي الجاري. ويتنافس الفريقان البيضاويان حول لقب البطولة للموسم الحالي، إذ يحتلان الرتبة الأولىأكمل القراءة »
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