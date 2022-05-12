حوادث
طعن ملاكم بمدرجات “المكانة”
أراد استعمال هاتفه ليفاجـأ بعصابة تحاول سرقته تلقى سفيان محبوب، ملاكم الاتحاد البيضاوي، بطل عصبة الشاوية 2022 – 2023، طعنة غادرة كادت تودي بحياته بمدرجات “المكانة”، أثناء متابعته مباراة الرجاء الرياضي، والدفاع الحسني الجديدي، الجمعة الماضي، بملعب محمد الخامس. وذكر مصطفى الكندالي، رئيس الاتحاد البيضاوي للملاكمة، أن محبوب، المعروف بعشقهأكمل القراءة »
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