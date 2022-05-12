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حوادث

طعن‭ ‬ملاكم‭ ‬بمدرجات‭ “‬المكانة‭”‬

منذ 4 دقائق
الضحية‭ ‬أثناء‭ ‬تلقيه‭ ‬العلاج‭ (‬خاص‭)‬
أراد‭ ‬استعمال‭ ‬هاتفه‭ ‬ليفاجـأ‭ ‬بعصابة‭ ‬تحاول‭ ‬سرقته تلقى‭ ‬سفيان‭ ‬محبوب،‭ ‬ملاكم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البيضاوي،‭ ‬بطل‭ ‬عصبة‭ ‬الشاوية‭ ‬2022‭ ‬–‭ ‬2023،‭ ‬طعنة‭ ‬غادرة‭ ‬كادت‭ ‬تودي‭ ‬بحياته‭ ‬بمدرجات‭ “‬المكانة‭”‬،‭ ‬أثناء‭ ‬متابعته‭ ‬مباراة‭ ‬الرجاء‭ ‬الرياضي،‭ ‬والدفاع‭ ‬الحسني‭ ‬الجديدي،‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬بملعب‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭.‬ وذكر‭ ‬مصطفى‭ ‬الكندالي،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البيضاوي‭ ‬للملاكمة،‭ ‬أن‭ ‬محبوب،‭ ‬المعروف‭ ‬بعشقه‭أكمل القراءة »


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