الرياضة
“الماص” يضم لاعبا من الهواة
بنسلطان: سنبحث عن الفوز بالمحمدية ضم المغرب الفاسي الى صفوفه محمد البدوي، هداف النادي الرياضي القصري، أحد أندية القسم الثاني هواة شطر الشمال الشرقي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر. وتألق البدوي خلال الموسم الحالي، بتتويجه هدافا للقسم الثاني هواة برصيد 29 هدفا، كما ساهم في ضمان فريقهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا