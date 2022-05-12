خاص
“دونور”… فضائح بالصور
دمار شامل للمرافق والملاعب والمسبح وروائح كريهة وأوساخ غير بعيد عن الاستراحة الملكية انفردت “الصباح” بالتوصل، بعدد من الصور تعكس الحالة المزرية للطابق السفلي للمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء الذي عبأت له وزارة الداخلية والجماعة الحضرية ووزارة الشباب والرياضة (سابقا) وجهة البيضاء-سطات 220 مليون درهم، من أجل إصلاحه وإعادة تهيئته.أكمل القراءة »
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