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الصباح الفني

تكريم‭ ‬نجوم‭ ‬الزوهرة‭ ‬بالرباط

منذ دقيقة واحدة
الممثلة‭ ‬نجوم‭ ‬الزوهرة‭ ‬‭ (‬خاص‭)‬
حظيت‭ ‬الممثلة‭ ‬نجوم‭ ‬الزوهرة‭ ‬بتكريم‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لمسرح‭ ‬الشباب،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬وجمعية‭ ‬أصدقاء‭ ‬محمد‭ ‬الجم‭ ‬للمسرح‭.‬ وتم‭ ‬اختيار‭ ‬نجوم‭ ‬الزوهرة‭ ‬لتكون‭ ‬ضمن‭ ‬المكرمين‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬الشباب‭ ‬دعامة‭ ‬للنموذج‭ ‬التنموي‭ ‬الجديد‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفنانين‭ ‬إبراهيم‭ ‬وردة‭ ‬والمختار‭ ‬الملالي،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬تألقوا‭ ‬في‭ ‬إطار‭أكمل القراءة »


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