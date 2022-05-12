الصباح الفني
تكريم نجوم الزوهرة بالرباط
حظيت الممثلة نجوم الزوهرة بتكريم خلال فعاليات المهرجان الوطني الأول لمسرح الشباب، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية أصدقاء محمد الجم للمسرح. وتم اختيار نجوم الزوهرة لتكون ضمن المكرمين في التظاهرة تحت شعار “الشباب دعامة للنموذج التنموي الجديد”، إلى جانب الفنانين إبراهيم وردة والمختار الملالي، باعتبارهم تألقوا في إطارأكمل القراءة »
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