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أسواق

الرويجـل: توفير رفاهيـة مهنيـة

منذ 17 دقيقة
الخبير الاقتصادي أكد أن “فرصة” يساهم في حل مشكل التشغيل قال محمد رضى الرويجل، الأستاذ الجامعي بشعبة الاقتصاد والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بجامعة فاس، إن برنامج فرصة من الجيل الجديد لبرامج المواكبة ويحفز ثقافة ريادة الأعمال ويوجه لكل المغاربة المتوفرين على أفكار مقاولاتية، بغض النظر عنأكمل القراءة »


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منذ 17 دقيقة


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