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مجتمع

انقلاب على وهبي بجماعة تارودانت

منذ 5 دقائق
شهد مجلس جماعة تارودانت، الذي يرأسه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمين عام الأصالة والمعاصرة، انقلابا، بسبب رفض تسعة أعضاء من الأغلبية استمرار الرئيس في تدبير المجلس، إذ اتهموه بخرق القانون، بسبب اتخاذه قرارات انفرادية وارتجالية، بواسطة نائبه المتحكم في تسيير دواليب المجلس الجماعي لتارودانت. وسجل الأعضاء التسعة، في بيانأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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