مجتمع
انقلاب على وهبي بجماعة تارودانت
شهد مجلس جماعة تارودانت، الذي يرأسه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمين عام الأصالة والمعاصرة، انقلابا، بسبب رفض تسعة أعضاء من الأغلبية استمرار الرئيس في تدبير المجلس، إذ اتهموه بخرق القانون، بسبب اتخاذه قرارات انفرادية وارتجالية، بواسطة نائبه المتحكم في تسيير دواليب المجلس الجماعي لتارودانت. وسجل الأعضاء التسعة، في بيانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا