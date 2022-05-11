مجتمع
“فوتوشوب” تسقط كتائب انتخابية
أمرت النيابة العامة المركز القضائي للدرك الملكي بالنواصر بالاستماع إلى منتخب شغل سابقا رئيس مجلس جماعة ترابية بالإقليم المذكور، على خلفية ملف سب وقذف وتشهير وابتزاز وتهديد واستعمال معطيات شخصية وتوزيعها عبر وسائط إلكترونية، قصد المساس بسمعة أشخاص وإشاعتها من أجل التأثير على القضاء. وعلمت “الصباح” أن مستشارا عن التجمعأكمل القراءة »
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