الأولى
انتصار كروي إفريقي جديد
لقجع ينتزع نهائي الأبطال لثاني مرة وصفعة للجزائريين والمصريين حققت كرة القدم الوطنية انتصارا جديدا على خصوم المغرب في الساحة الإفريقية، بانتزاع تنظيم المباراة النهائية لعصبة الأبطال في 30 ماي الجاري. وبعد أسبوعين من الأخذ والرد والضغوط، خرجت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن صمتها، أول أمس (الاثنين)، وأعلنت رسميا إقامةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا