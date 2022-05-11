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انتصار كروي إفريقي جديد

منذ 5 دقائق
لقجع ينتزع نهائي الأبطال لثاني مرة وصفعة للجزائريين والمصريين حققت كرة القدم الوطنية انتصارا جديدا على خصوم المغرب في الساحة الإفريقية، بانتزاع تنظيم المباراة النهائية لعصبة الأبطال في 30 ماي الجاري. وبعد أسبوعين من الأخذ والرد والضغوط، خرجت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن صمتها، أول أمس (الاثنين)، وأعلنت رسميا إقامةأكمل القراءة »


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