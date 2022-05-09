وطنية
وهبي ينهي عهد الوشايات المجهولة
تعديلات فرضت على وكيل الملك البحث في جديتها عوض الوقائع أنهى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في النسخة الأخيرة من مسودة المسطرة الجنائية، مسألة البحث في الوشايات والشكايات المجهولة، بعد أن ضمن للمادة 40 تعديلا هم الشكايات أو الوشايات مجهولة المصدر، إذ أضحى يتعين على وكيل الملك قبل الإذن بمباشرةأكمل القراءة »
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