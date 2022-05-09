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وطنية

وهبي‭ ‬ينهي‭ ‬عهد‭ ‬الوشايات‭ ‬المجهولة

منذ 9 دقائق
تعديلات‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬جديتها‭ ‬عوض‭ ‬الوقائع أنهى‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مسودة‭ ‬المسطرة‭ ‬الجنائية،‭ ‬مسألة‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬الوشايات‭ ‬والشكايات‭ ‬المجهولة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضمن‭ ‬للمادة‭ ‬40‭ ‬تعديلا‭ ‬هم‭ ‬الشكايات‭ ‬أو‭ ‬الوشايات‭ ‬مجهولة‭ ‬المصدر،‭ ‬إذ‭ ‬أضحى‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬قبل‭ ‬الإذن‭ ‬بمباشرة‭أكمل القراءة »


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