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مشاهير السينما في “لجنة الفيلم بالداخلة”
تهدف إلى ترسيخ مكانة الجهة كمركز دولي لصناعة الأفلام في إفريقيا أعلنت مجموعة من الطاقات الفاعلة في المشهد السينمائي والسمعي البصري الوطني والدولي عن تأسيس “لجنة الفيلم بالداخلة”. واحتضنت الداخلة الأسبوع الجاري تأسيس “لجنة الفيلم بالداخلة”، التي تتحدد مهامها في الترويج للجهة باعتبارها وجهة سينمائية جديدة للإنتاج الأجنبي والوطني فيأكمل القراءة »
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